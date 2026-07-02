В Томске перед судом предстанут двое молодых людей за продажу банковских карт

Зачастую именно через такие «дроповые» карты проходят миллионы рублей, похищенные у доверчивых граждан по всей стране Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Кировского района Томска утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух молодых жителей города. 21-летняя девушка и 19-летний парень обвиняются в неправомерном обороте средств платежей (ч. 3 ст. 187 УК РФ) за продажу своих банковских карт неустановленным лицам.

По версии следствия, в июне 2026 года молодые томичи, соблазнившись возможностью быстрого и легкого заработка, оформили в офисах кредитных организаций пять счетов и получили соответствующие банковские карты. Затем они продали их через интернет незнакомцам за денежное вознаграждение в размере от 3 до 12 тысяч рублей.

Передавая карты третьим лицам, молодые люди фактически предоставили преступникам удаленный доступ к банковским счетам для осуществления незаконных финансовых операций. Подобные схемы активно используются мошенническими колл-центрами и киберпреступниками для обналичивания похищенных у граждан средств и отмывания денег.

В настоящее время уголовные дела направлены мировым судьям для рассмотрения по существу. Подсудимым грозит наказание вплоть до лишения свободы.

Прокуратура Кировского района напоминает томичам о серьезных правовых последствиях продажи или передачи банковских карт третьим лицам. С 2025 года вступили в силу изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, которые криминализировали подобные действия. Теперь за неправомерный оборот средств платежей виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В полиции томичам напомнили, что банковская карта является персональным финансовым инструментом, и ее передача посторонним лицам не только нарушает закон, но и делает гражданина соучастником преступной деятельности.

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