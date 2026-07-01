«Был красивым и добрым»: Томск молится об упокоении души юного спортсмена, погибшего в ДТП

На снимке 1: юноша с мамой, на снимке 2: в спортсекции. Фото: соцсети

Сердце разрывается, когда читаешь посты томички, потерявшей в аварии сына 22 июня. Земляки продолжают публиковать слова соболезнования, пытаясь поддержать женщину. «9 дней без тебя... Спи спокойно, мой ангел! Благодарю, сынок мой, родной, я была счастлива с тобой 18 лет», — так подписана вчерашняя публикация в соцсетях.

Несколько человек рассказали в комментариях, что знали парня как позитивного и очень красивого человека. В каждом слове звучит горечь от того, что юноша ушел так рано.

«Дорогая, милая, сил тебе! Всегда восхищалась тобой как матерью. Мало кому удается так дружить с ребенком в любом его возрасте. Нестерпимо больно... Царствия небесного твоему мальчику!», — обратилась к маме одна из подписчиц.

«Такой красивый, добрый парень, как несправедлива жизнь... Скорбим с вами, мысли о нем не покидают несколько дней. Все время вспоминаю, как он приходил на работу, как мы ездили отдыхать в Киреевск все вместе, так горько», — поделилась томичка Ирина.

«Ваш сын ходил в секцию по единоборствам, сегодня тренер рассказывал про вашего сына. Мой сказал, что гордится тем, что занимается в той же секции и с тем же тренером», — написала Мария.

«Не смогла сообщить. Он лучший тренер», — ответила мама.

«Он очень переживает. Но то, что он доносит до мелких, это сила. Ваш сын будет жить в тех детях, которые сейчас занимаются тем же, чем и он когда-то», — добавила подписчица Мария.

Пронзительные слова прозвучали и от тех, кто пережил подобное горе. Некоторые подписчицы, поддерживая маму парня, поделились своей бедой: «Как я вас понимаю. Моего ангела нет два месяца, ему было 16 лет», «Сочувствую Вам и плачу вместе с Вами, потому что 8 лет назад и у меня такая беда случилась. Верю, что наши мальчишки будут нас встречать там, когда придет время. А сейчас крепитесь, как можете, молитесь», «Любить, помнить, молиться и ждать встречи на небесах. Скорбящая мать. 9 лет назад потеряла дочь».

Не только в соцсетях, но и при личном общении местные жители постоянно обсуждают вопиющий случай наезда легковушки на компанию парней.

«Весь Томск скорбит вместе с Вами», «Весь Томск плачет с Вами», — пишут томичи матери юноши под ее новым постом.

Напомним, в минувший понедельник, в полночь, лихач пытался оторваться от машины полиции. На большой скорости «Тойота Камри» вылетела на тротуар на улице Новосибирской. По роковому стечению обстоятельств именно в тот момент четверо молодых человек прогуливались по ночному городу. 18-летний томич погиб на месте ЧП, 17-летний оказался в реанимации. Их родители, по словам автора сообщества «Защита прав женщин и детей» Шамиля Шамилева, призвали людей придать случившемуся огласку.

Расследуется уголовное дело. Устроивший смертельное ДТП водитель иномарки заключен под стражу.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересных событий или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru