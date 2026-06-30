Хотела ехать с пьяным водителем и побила инспекторов: буйную жительницу Томской области осудят за нападение на полицейских

В ход пошли не только кулаки, но и оскорбления. Фото сгенерировано по запросу «КП» нейросетью

32-летняя жительница Бакчарского района так разозлилась на сотрудников ДПС, что набросилась на них с кулаками. В мае 2026 года инспекторы остановили машину, в которой фигурантку вез ее нетрезвый сожитель. Задержание пьяного водителя и вывело из себя сельчанку. Теперь она предстанет перед судом. Версией следствия поделились с «Комсомольской правдой — Томск» 30 июня в облпрокуратуре.

«Когда сотрудники правоохранительных органов приступили к составлению протокола об административном правонарушении, обвиняемая начала выражать явное к ним неуважение. Она оскорбила инспекторов, а затем ударила обоих мужчин по лицам рукой», — рассказала изданию старший помощник прокурора Томской области по взаимодействию со СМИ Светлана Емельянова.

Было возбуждено уголовное дело. Районный надзорный орган утвердил обвинительное заключение в отношении агрессивной женщины, желавшей продолжить автопрогулку с выпившим шофером.

Приговор агрессивной сельчанке вынесут сразу по двум статьям. Фото предоставила пресс-служба прокуратуры Томской области

Материалы направили в суд. Теперь фигурантка ожидает окончательных разбирательств. Приговор ей вынесут сразу по двум статьям: №318 (часть 1) и №319 УК Российской Федерации. Речь идет о применении не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими должностных обязанностей и о публичном оскорблении полицейских.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что лихача, задавившего насмерть 18-летнего парня, заключили под стражу. Мама погибшего юноши выложила пост в память о сыне.

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