В Томской области за сутки ликвидировали десять лесных пожаров

Для борьбы с огнем в условиях режима ЧС федерального характера привлекаются дополнительные силы и авиация Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки в лесах Томской области удалось ликвидировать десять природных пожаров. Несмотря на стабилизацию погодных условий, режим чрезвычайной ситуации в регионе продолжает действовать для обеспечения максимальной мобилизации сил и средств. Оперативной статистикой сегодня поделились в региональном департаменте лесного хозяйства.

Основные усилия пожарных были сосредоточены на труднодоступных таежных территориях. Полностью ликвидировать огонь удалось на землях Васюганского (1 очаг), Верхнекетского (2), Каргасокского (3) и Кедровского (4) лесничеств.

Однако обстановка остается напряженной: на утро 2 июля в регионе продолжают действовать 11 лесных пожаров. Больше всего активных очагов зафиксировано в Верхнекетском (4) и Александровском (3) лесничествах. Также возгорания отмечены в Каргасокском (2), Васюганском (1) и Колпашевском (1) районах. Один из пожаров в Верхнекетском лесничестве уже локализован, его распространение остановлено.

По состоянию на 2 июля класс пожарной опасности в лесах региона по условиям погоды снизился до 2,1 балла, что соответствует низкой угрозе. Тем не менее, из-за масштабного прохождения грозовых фронтов в первой половине лета, с 13 июня 2026 года на всей территории Томской области действует режим чрезвычайной ситуации. Более того, в лесах Томской области и соседнего Красноярского края установлен режим ЧС федерального характера.

Власти призывают жителей строго соблюдать запрет на посещение лесов и правила пожарной безопасности. В случае обнаружения возгораний или задымлений необходимо немедленно сообщать об этом на круглосуточную горячую линию лесной охраны по номеру 8-800-100-94-00.

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