В Томской области за сутки ликвидировано два очага возгорания бытовых отходов

Несанкционированное сжигание мусора и сухой травы остается одной из главных причин ежедневных выездов МЧС

За прошедшие сутки на территории Томской области подразделения МЧС России ликвидировали два пожара. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев, огонь был вовремя локализован, пострадавших в результате возгораний нет.

Как следует из оперативной сводки спасательного ведомства, оба зафиксированных за сутки инцидента оказались связаны с горением бытовых отходов — томским пожарным расчетам дважды пришлось выезжать на ликвидацию возгораний мусора.

В связи с участившимися случаями неосторожного обращения с огнем в ГУ МЧС России по Томской области обратились к жителям региона с настоятельным напоминанием о базовых правилах пожарной безопасности. Спасатели подчеркнули, что сжигание бытовых отходов на открытых территориях категорически запрещено. Кроме того, ведомство призвало граждан не поджигать сухую траву, ветки и пни, не бросать непотушенные окурки или спички, а также ни при каких обстоятельствах не оставлять костры без присмотра.

Летний период традиционно сопровождается ростом числа техногенных и природных пожаров из-за человеческого фактора. Особенно актуальной эта проблема становится на дачных участках и в частном секторе, где жители нередко пытаются самостоятельно утилизировать накопившийся хлам путем сжигания. В ведомстве напоминают: перед уходом с места отдыха или завершением хозяйственных работ на участке необходимо убедиться, что огонь полностью погас, а скрытое тление исключено.

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