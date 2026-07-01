Прокуратура привлекла мусорного оператора за переполненные баки в Бакчаре

Своевременный вывоз ТКО — обязательное требование санитарного законодательства Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Бакчарского района Томской области возбудила дело об административном правонарушении в отношении регионального оператора ООО «Партнер». Поводом для вмешательства надзорного ведомства стала массовая жалоба местных жителей на несвоевременный вывоз твердых коммунальных отходов, из-за чего контейнерные площадки по всему райцентру оказались переполнены. Об этом сегодня рассказали в надзорном ведомстве.

В ходе проверки, инициированной по коллективному обращению граждан, прокуроры установили, что компания-подрядчик систематически нарушает установленную периодичность вывоза мусора. Это привело к образованию несанкционированных свалок вокруг баков и ухудшению санитарной обстановки в населенном пункте.

Для пресечения нарушений прокуратура внесла в адрес предприятия представление об устранении выявленных недостатков. Кроме того, в отношении организации возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ («Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления»).

На сегодняшний день меры прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения. В надзорном ведомстве подчеркнули, что ситуация с вывозом коммунальных отходов в Бакчаре взята на особый контроль: в случае бездействия оператора возможны более строгие санкции, вплоть до дисквалификации должностных лиц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Избежать штрафов по закону о маркировке помогли 60 томским бизнесменам

Видео выезда на встречную полосу в томском селе попало в соцсети

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru