Избежать штрафов по закону о маркировке помогли 60 томским бизнесменам

Поддержка оказывается как производителям, так и представителям розничной торговли Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Консультации по вопросам маркировки товаров получили шестьдесят предпринимателей Томской области в июне. Как сообщили в региональном центре поддержки бизнеса, специалисты помогли участникам рынка разобраться в требованиях федерального законодательства и избежать административных санкций за нарушение правил оборота продукции.

Основная масса обращений касалась регистрации в национальной системе и заполнения карточек товаров. Бизнесменов интересовало, подлежит ли их продукция обязательной маркировке, а также как правильно заказывать коды и использовать профильное приложение. Эксперты провели индивидуальные сессии, в том числе для производителей и представителей розничной торговли.

Обязательная маркировка охватывает все больше категорий продукции, что строго регулируется федеральным законодательством. За нарушение правил продажи товаров без кодов предусмотрен административный штраф. Для должностных лиц он составляет от пятидесяти до трехсот тысяч рублей, а для юридических лиц — от трехсот до пятисот тысяч рублей с конфискацией предметов правонарушения или без таковой. Своевременное обучение позволяет предпринимателям легализовать бизнес и защитить себя от крупных финансовых потерь.

Директор центра поддержки Ольга Нужная подчеркнула важность своевременного получения информации. По ее словам, обязательная маркировка охватывает все больше категорий товаров, поэтому для предпринимателей важно оперативно адаптироваться к новым требованиям, чтобы сосредоточиться на развитии своего дела.

Поддержка малого и среднего бизнеса в вопросах цифровой прослеживаемости товаров остается в приоритете региональной повестки. Грамотное оформление документации позволяет томским производителям и продавцам беспрепятственно выводить продукцию на федеральные рынки и гарантировать покупателям качество и подлинность приобретаемых товаров.

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