В Северске запустили тренажер для операторов АЭС нового поколения

Использование цифровых двойников позволяет операторам АЭС отрабатывать любые внештатные ситуации Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Северске введен в эксплуатацию уникальный тренажерный комплекс для подготовки специалистов атомных электростанций. Как сообщает пресс-служба топливного дивизиона «Росатома», данная разработка не имеет аналогов в мировой практике и создана специально для обучения персонала инновационного энергоблока будущего, который в настоящее время строится на территории региона.

Современный комплекс полностью имитирует физические и технологические процессы работы атомной станции. Главная особенность нового тренажера заключается в его многофункциональности: будущие операторы смогут не только в реальном времени наблюдать за штатной работой реактора, но и безопасно отрабатывать алгоритмы действий при переходных и нештатных аварийных режимах. Это позволит существенно повысить квалификацию сотрудников еще до их допуска к управлению реальным энергоблоком.

Запуск северского тренажера стал очередным важным этапом масштабного развития атомной энергетики и внедрения новых технологий в России. Параллельно с реализацией прорывных проектов в Томской области, активно расширяются и традиционные генерирующие мощности страны: так, ранее президент РФ Владимир Путин дал символический старт заливке первого бетона в фундамент нового, седьмого энергоблока Ленинградской АЭС.

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