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НовостиОбщество2 июля 2026 1:35

В Северске запустили тренажер для операторов АЭС нового поколения

Уникальный цифровой комплекс позволит обучать персонал для инновационного реактора
Екатерина Сафонова
Использование цифровых двойников позволяет операторам АЭС отрабатывать любые внештатные ситуации

Использование цифровых двойников позволяет операторам АЭС отрабатывать любые внештатные ситуации

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Северске введен в эксплуатацию уникальный тренажерный комплекс для подготовки специалистов атомных электростанций. Как сообщает пресс-служба топливного дивизиона «Росатома», данная разработка не имеет аналогов в мировой практике и создана специально для обучения персонала инновационного энергоблока будущего, который в настоящее время строится на территории региона.

Современный комплекс полностью имитирует физические и технологические процессы работы атомной станции. Главная особенность нового тренажера заключается в его многофункциональности: будущие операторы смогут не только в реальном времени наблюдать за штатной работой реактора, но и безопасно отрабатывать алгоритмы действий при переходных и нештатных аварийных режимах. Это позволит существенно повысить квалификацию сотрудников еще до их допуска к управлению реальным энергоблоком.

Запуск северского тренажера стал очередным важным этапом масштабного развития атомной энергетики и внедрения новых технологий в России. Параллельно с реализацией прорывных проектов в Томской области, активно расширяются и традиционные генерирующие мощности страны: так, ранее президент РФ Владимир Путин дал символический старт заливке первого бетона в фундамент нового, седьмого энергоблока Ленинградской АЭС.

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