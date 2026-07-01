Томские автовладельцы будут записываться на регистрацию машин онлайн или лично

Новый порядок приема документов упрощает процесс регистрации для томичей Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томске изменили порядок записи на регистрацию транспортных средств в двух офисах многофункциональных центров. Об этом рассказали пресс-службе ведомства.

Теперь документы будут принимать исключительно специалисты центров, а сведения о заявителе и автомобиле передаются регистраторам по защищенному каналу электронного межведомственного взаимодействия. Это позволяет оформить документы без личного общения с сотрудниками Госавтоинспекции.

Ранее услуга пользовалась высоким спросом, и количество доступных слотов не всегда соответствовало потребностям автовладельцев. Для решения проблемы увеличено число регистраторов в центрах и расширено количество окон для приема заявлений. Записаться на прием можно на сайте многофункционального центра после авторизации через портал государственных услуг или лично при предъявлении паспорта.

Запись по телефону прекращена в связи с невозможностью однозначно идентифицировать заявителя, а также в целях недопущения искусственного дефицита талонов и сокращения числа неявок. Услуга доступна по двум адресам: проспект Фрунзе, 103д (Кировский район) и улица Пушкина, 63, строение 5 (Октябрьный район).

Автовладельцам необходимо помнить, что регистрация транспортного средства должна быть осуществлена в течение десяти суток после приобретения автомобиля, постановки на учет или смены государственных регистрационных знаков. Нарушение этого срока влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей для граждан, а при повторном нарушении — до пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.

Новый порядок приема документов упрощает процесс регистрации для томичей и сокращает время ожидания в очередях. Гражданам рекомендуется заранее проверять наличие необходимых документов и записываться на прием через электронные сервисы, чтобы избежать отказа в приеме заявления.

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