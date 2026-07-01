Прокуратура добилась освещения опасного участка дороги в томском селе Назино

В селе Назино Александровского района Томской области устранили нарушение законодательства о безопасности дорожного движения. Благодаря вмешательству районной прокуратуры на неосвещенном участке улицы Мира, расположенном рядом с важными социальными объектами, восстановили уличное освещение.
Как сообщили в надзорном ведомстве, профильная проверка выявила серьезные недостатки в организации дорожной инфраструктуры отдаленного населенного пункта. Было установлено, что оживленный отрезок улично-дорожной сети полностью лишен искусственного света. Темнота на дороге делала передвижение в вечернее и ночное время крайне опасным, создавая прямые риски как для автовладельцев, так и для пешеходов.
Для устранения выявленных нарушений прокуратура внесла соответствующее представление в адрес ответственных лиц. Меры прокурорского реагирования оказались действенными: на проблемном участке был смонтирован дополнительный источник света, что позволило привести дорожную инфраструктуру села в полное соответствие с требованиями безопасности.
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