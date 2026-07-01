В Томской области введены лимиты на заправку горючим Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Один из крупнейших агропромышленных холдингов Томска столкнулся с серьезными перебоями в поставках дизельного топлива. Представители предприятия подтвердили, что поставщики в разной степени ограничивают объемы отгрузок во всех регионах присутствия компании, в том числе в Сибири.

Основным видом горючего, которое используют сельскохозяйственные предприятия, является дизельное топливо, необходимое для работы техники в период посевной и уборочной кампаний. Чтобы минимизировать риски, компания формирует резервы и поддерживает неснижаемый остаток на всех производственных площадках. Ситуация в регионе обострилась на фоне общероссийского топливного кризиса, спровоцированного серией атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. С каждой неделей дефицит горючего в стране усиливается, а нехватка бензина и солярки фиксируется практически повсеместно.

Проблема затронула не только крупных производителей, но и обычных автомобилистов. На ряде автозаправочных станций Колпашевского, Асиновского, Зырянского и Тегульдетского районов введены жесткие лимиты на отпуск горючего: бензин отпускается в объеме не более 30-40 литров в одни руки, а дизельное топливо — не более 80 литров. На работающих заправках выстраиваются многокилометровые очереди из грузового и легкового транспорта. Ситуация привлекла внимание на федеральном уровне: сенатор от региона обратился с просьбой обеспечить сельское хозяйство горюче-смазочными материалами в приоритетном порядке.

Дефицит топлива создает прямую угрозу для продовольственной безопасности региона и может привести к росту цен на сельскохозяйственную продукцию. Аграрии вынуждены искать альтернативные каналы поставок и оптимизировать логистику, чтобы завершить полевые работы в агротехнические сроки. Автомобилистам и фермерам рекомендуется планировать заправку заблаговременно, учитывать лимиты на отпуск горючего и соблюдать правила пожарной безопасности на автозаправочных станциях, где скопление транспорта создает дополнительные риски.

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