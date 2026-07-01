Топор оказался при себе у водителя иномарки Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Томске объявлено о завершении расследования уголовного дела, возбужденного в связи с дорожным инцидентом. По данным СУ СК России по Томской области, 57-летний томич с топором набросился на 23-летнего мужчину. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Шокирующий эпизод произошел в октябре 2025 года. Во время движения по проспекту Ленина между водителями «Кио Рио» и «Лада Гранта» случился конфликт из-за опасного маневра мужчины, управлявшего отечественным автомобилем. В районе улицы 5-й Армии 57-летний водитель иномарки заблокировал проезд оппоненту, вынудив его остановиться, выскочил из машины с топором и напал на 23-летнего мужчину. Установлено, что он несколько раз ударил руками и ногами по голове и телу молодого томича, а затем обухом топора нанес два удара в область грудной клетки и рук.

Томич активно сопротивлялся во время нападения агрессивного водителя. Видео: Прокуратура Томской области

Молодой человек активно сопротивлялся.

В СК сообщили, что следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В прокуратуре Томской области уточнили, что вину в содеянном обвиняемый не признал. Ведомство также поделилось видео инцидента.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Томска.

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