В Томской области зафиксирован резкий рост ипотечного кредитованияв мае

Общий объем ипотеки, выданной с начала года, превысил 10 млрд рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В мае 2026 года банки выдали жителям Томской области 577 ипотечных кредитов на общую сумму 2 млрд 280 млн рублей. Рынок продемонстрировал уверенную положительную динамику: прирост к маю прошлого года составил 34%, а в помесячном выражении объем выдач увеличился на 22%. Цифры приводит Союз строителей Томской области.

Главным локомотивом роста стало вторичное жилье. На «вторичке» было оформлено 437 кредитов на сумму 1 млрд 526 млн рублей, что на 46% больше в количественном выражении и на 39% в денежном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Спрос на новостройки также сохранил позитивный тренд: на первичном рынке банки заключили 140 договоров ипотечного кредитования (+7%) на общую сумму 754 млн рублей.

Несмотря на всплеск количества сделок, средние параметры самого займа в регионе скорректировались. В мае средняя сумма ипотечного кредита составила 3,95 млн рублей (снижение на 9% к маю 2025 года), а средний срок кредитования сократился до 24,4 года (-6%).

По итогам пяти месяцев текущего года жители Томской области оформили 2 626 ипотек на суммарные 10 млрд 485 млн рублей. Для сравнения, годом ранее эти показатели составляли 1 691 кредит и 7 млрд 031 млн рублей.

Общая задолженность томичей по ипотеке за год выросла на 9%, достигнув отметки в 132 млрд рублей. При этом качество кредитного портфеля остается на стабильно высоком уровне: доля просроченных долгов минимальна и составляет всего 0,8% (+0,3 п.п. в годовом исчислении).

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