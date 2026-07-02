В Томске матери участника СВО вручили ключи от новой квартиры по обмену

С начала 2026 года новоселье справили уже более 220 семей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мать военнослужащего, участвующего в специальной военной операции, переехала в благоустроенную квартиру из дома, который ранее был официально признан непригодным для проживания. Радостным событием с горожанами поделился мэр Томска Дмитрий Махиня.

Людмила Петровна ждала улучшения жилищных условий долгие годы. Эмоции женщины, когда она впервые переступила порог нового жилья, говорили сами за себя и не оставили равнодушными никого.

Программа расселения томичей из ветхого и аварийного фонда носит системный характер и активно продолжается. Только с начала 2026 года свои жилищные условия улучшили уже более 220 семей.

В городском бюджете на текущий год на реализацию программы заложено три миллиарда рублей. По предварительным расчетам администрации, выделенных средств будет достаточно, чтобы обеспечить комфортным жильем еще почти 900 томских семей.

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