Томичи высадили почти 25 тысяч деревьев во время акции «Сад памяти»

В мероприятиях приняли участие 1659 человек. Фото: организаторы акции «Сад памяти»

В Томской области подвели итоги весеннего этапа международной эколого-патриотической инициативы «Сад памяти». В 2026 году, проходящем под знаком Года единства народов России, участники высадили почти 25 тысяч деревьев и кустарников на тридцати семи площадках региона. Об этом сообщили организаторы акции.

Центральной площадкой стали окрестности деревни Головина в Томском районе, где шестнадцатого мая на трех гектарах появилось более девяти тысяч сеянцев ели. Саженцы разместили в лесничествах, парках, скверах, на территориях школ и мемориалов. Видовое разнообразие представлено хвойными породами — елью, сосной и кедром, а также рябиной, липой, дубом, яблонями и декоративными кустарниками.

Инициатива реализуется с 2020 года по поручению президента России, который одним из первых высадил памятное дерево на территории Ржевского мемориала. Глобальная цель проекта — создать двадцать семь миллионов живых мемориалов в честь каждого погибшего в Великой Отечественной войне. В 2026 году мероприятия приурочены к восемьдесят первой годовщине Победы и проходят в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

Для томичей участие в акции стало возможностью не только почтить память земляков, но и внести личный вклад в восстановление лесного богатства Сибири. Высаженные деревья превратятся в полноценные зеленые зоны, которые будут очищать воздух, сохранять почву и радовать будущие поколения. Организаторы приглашают всех жителей региона присоединиться к осеннему этапу высадки, чтобы продолжить традицию создания живых памятников героям.

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