Томские школьники побывали на 1,5 тысячях экскурсий на предприятия региона

Такая возможность поможет ребятам выбрать будущею профессию Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Около 2,9 тысячи школьников и студентов Томской области стали участниками профориентационных экскурсий на предприятия региона в первом полугодии 2026 года. За это время кадровый центр «Работа России» организовал 155 профтуров в рамках федерального проекта по маршрутизации и профориентации молодежи.

Участники посещали промышленные предприятия, научные институты, транспортные компании и организации социальной сферы. К части экскурсий присоединились родители школьников в рамках проекта «Семейная профориентация: выбираем будущее вместе».

«За полгода участниками профориентационных туров стали 2 906 человек. Мы не просто знакомим с предприятиями, мы выстраиваем для школьников маршрут от школы до рабочего места. Это помогает ребятам осознанно выбрать профессию и понять, какие возможности их ждут на региональном рынке труда после окончания учебного заведения», — отметила директор кадрового центра «Работа России» Томской области Людмила Дмитриева.

Во время профтуров школьники и студенты знакомились с производственными процессами, современным оборудованием, встречались с сотрудниками предприятий и узнавали о востребованных профессиях, возможностях целевого обучения, стажировках и перспективах трудоустройства.

Профориентационная работа помогает школьникам сделать осознанный выбор будущей специальности и снижает риск безработицы среди выпускников. Региональные предприятия получают возможность привлекать молодые кадры еще на этапе обучения, формируя кадровый резерв из числа мотивированных студентов.

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