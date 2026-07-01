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НовостиОбщество1 июля 2026 15:55

Томские школьники побывали на 1,5 тысячях экскурсий на предприятия региона

Всего на предприятиях побывали около трех тысяч учащихся школ
Екатерина Сафонова
Такая возможность поможет ребятам выбрать будущею профессию

Такая возможность поможет ребятам выбрать будущею профессию

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Около 2,9 тысячи школьников и студентов Томской области стали участниками профориентационных экскурсий на предприятия региона в первом полугодии 2026 года. За это время кадровый центр «Работа России» организовал 155 профтуров в рамках федерального проекта по маршрутизации и профориентации молодежи.

Участники посещали промышленные предприятия, научные институты, транспортные компании и организации социальной сферы. К части экскурсий присоединились родители школьников в рамках проекта «Семейная профориентация: выбираем будущее вместе».

«За полгода участниками профориентационных туров стали 2 906 человек. Мы не просто знакомим с предприятиями, мы выстраиваем для школьников маршрут от школы до рабочего места. Это помогает ребятам осознанно выбрать профессию и понять, какие возможности их ждут на региональном рынке труда после окончания учебного заведения», — отметила директор кадрового центра «Работа России» Томской области Людмила Дмитриева.

Во время профтуров школьники и студенты знакомились с производственными процессами, современным оборудованием, встречались с сотрудниками предприятий и узнавали о востребованных профессиях, возможностях целевого обучения, стажировках и перспективах трудоустройства.

Профориентационная работа помогает школьникам сделать осознанный выбор будущей специальности и снижает риск безработицы среди выпускников. Региональные предприятия получают возможность привлекать молодые кадры еще на этапе обучения, формируя кадровый резерв из числа мотивированных студентов.

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