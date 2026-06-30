Педагоги Томской области получат до 5 тысяч рублей за наставничество

Выплаты будут производиться с 1 сентября 2026 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

С начала нового учебного года для педагогов-наставников и методистов Томской области введут ежемесячные денежные выплаты. Размер поддержки составит от трех до пяти тысяч рублей в зависимости от наличия квалификационной категории. О введении дополнительных мер финансовой поддержки для педагогического сообщества сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур.

Обладатели категорий «педагог-методист» и «педагог-наставник» будут получать по 5 тысяч рублей ежемесячно. Такие специалисты сегодня работают в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования Томска, Северска, Стрежевого, а также Асиновского, Бакчарского, Зырянского, Колпашевского и Томского районов.

Для педагогов без этих категорий, но выполняющих дополнительную работу по наставничеству и методическому сопровождению, размер выплаты составит 3 тысячи рублей. Педагоги-методисты анализируют образовательные программы, внедряют новые методики и проводят семинары для профессионального роста коллег. Наставники сопровождают молодых специалистов и передают практический опыт, помогая новым кадрам закрепляться в школах.

Работа обеих категорий направлена на успех и самореализацию детей, профессиональное развитие учителей и внедрение инноваций в систему образования. Эти усилия способствуют достижению целей национального проекта «Молодежь и дети».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Молодость в кадре: как Томск отметил главный праздник поколения

ИНН для СБП и ограничения на кредиты: В Томской области с июля вступают в силу новые законы

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru