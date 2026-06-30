Томские ученые создали технологию производства уникального растворителя

Химики ТГУ создали первую отечественную технологию синтеза пентамина Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Инжиниринговый химико-технологический центр Томского государственного университета объявил о запуске проекта по промышленному выпуску в России N-метил-2-пирролидона особой чистоты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Томские ученые разработали технологию получения растворителя, который критически важен для микроэлектроники, производства литий-ионных аккумуляторов, фармацевтической и полимерной отраслей.

Первое в стране промышленное производство этого реактива развернут в Подольске Московской области. Инвестиции в проект составят около 500 миллионов рублей, а выход на проектную мощность запланирован на декабрь 2026 года с объемом выпуска до 2 тысяч тонн растворителя ежегодно.

«НМП — это растворитель широкого применения, который используется в высокотехнологичных отраслях промышленности. Ключевые сферы его использования — производство литий-ионных аккумуляторов, микроэлектроника, фармацевтика и полимерная промышленность», — указано в сообщении информагентства.

Технология уже прошла стадию лабораторной отработки: изготовлена опытная партия, которая по результатам испытаний признана соответствующей нормативам категории «особо чистый». До настоящего момента российский рынок практически полностью зависел от импортных поставок этого реактива, поэтому запуск собственного производства станет важным шагом в обеспечении технологического суверенитета страны в стратегических отраслях.

Разработка томских ученых позволит отечественным производителям электроники и аккумуляторов снизить зависимость от зарубежных поставщиков и гарантировать стабильное обеспечение критически важным компонентом производственных цепочек.

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