В областном центре во второй день июля будет жарко Фото: Елена Белоусова.

Переменная облачность ожидается в Томске и области во вторник, 2 июля. Синоптики томского ЦГМС прогнозируют в районах области кратковременные дожди, грозы, при грозах — сильные дожди, ливни, град, ночью и утром в отдельных районах — туманы. В областном центре сутки пройдут преимущественно без осадков.

Ветер юго-восточный 2-7м/с, местами порывы будут достигать до 12 м/с, при грозах усиление ветра возможно до 15-18 м/с.

Температура воздуха в области днем составит +26…+31 градусов.

В Томске 2 июля ожидается юго-восточный ветер, порывы будут достигать 12 м/с. В дневные часы в городе ожидается +28…+30 градусов.

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