Томская пенсионерка упала при выходе из автобуса

В Томске женщина упала при выходе из маршрутного автобуса. В региональном УМВД сообщили, что инцидент произошел утром в среду, 1 июля, на улице 5-й Армии.
Предварительно установлено, что водитель автобуса отъезжал от остановки и не убедился в безопасности маневра. Женщина, выходившая из салона, упала, получив травмы. Водитель маршрутки и женщина-пассажир — ровесники, им по 67 лет.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожного инцидента.
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