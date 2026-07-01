Томским рыбакам не стоит делать сложную прикормку для хорошего улова

В теплой воде нужны сытные, крупные и ароматные составы Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Увлекающимся рыбалкой жителям Томской области добиться хорошего улова помогут прикормки из домашних продуктов. Издание mosaica.ru подсказало несколько вариантов рецептов.

Рецепт №1

Смешать землю с домашними панировочными сухарями в пропорции один к двум; добавить отварную пшеницу или кукурузу, а также горсть выкопанных червей.

Рецепт №2

Пшенную крупу сварить так, чтобы зерна раскрылись, но не превратились в кисель. Добавить ячневую и кукурузную крупу, они заберут лишнюю влагу. Затем пропустить смесь через крупное сито, разбивая комки.

Рецепт №3

Горсть раскрошенного печенья смешать с обжаренным арахисом, термическая обработка не нужна.

Еще один секрет — запах

В прогретой воде прекрасно разносятся сладкие запахи: ваниль, мед, карамель, корица. Все это можно добавлять в прикормки буквально по одной капле. Лучше выбирать желтые и коричневые оттенки пряностей.

Опытные рыбаки считают, что усложнять процесс приготовления прикормки не нужно, рыба любит простоту.

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