В Томске для движения транспорта закрыли участок Шевченко

Фото: Елена Белоусова.
В Томске объявлено о закрытии для проезда очередного участка улично-дорожной сети. До 9.00 четверга, 2 июля, перекрыт для движения транспорта участок улицы Шевченко от переулка Смоленского до улицы Лебедева.
Сотрудники ресурсоснабжающей организации восстанавливают горячее водоснабжение.
К началу июля горожане вынуждены объезжать участки улиц Сибирской, Герцена, Алтайской, Дзержинского.
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