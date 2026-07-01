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НовостиОбщество1 июля 2026 1:35

В Томске для движения транспорта закрыли участок Шевченко

Автомобилисты ищут пути объезда в связи с ремонтом тепломагистрали
Елена Белоусова
Проехать невозможно между переулком Смоленским и улицей Лебедева

Проехать невозможно между переулком Смоленским и улицей Лебедева

Фото: Елена Белоусова.

В Томске объявлено о закрытии для проезда очередного участка улично-дорожной сети. До 9.00 четверга, 2 июля, перекрыт для движения транспорта участок улицы Шевченко от переулка Смоленского до улицы Лебедева.

Сотрудники ресурсоснабжающей организации восстанавливают горячее водоснабжение.

К началу июля горожане вынуждены объезжать участки улиц Сибирской, Герцена, Алтайской, Дзержинского.

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