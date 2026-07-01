Прокуратура помогает томичке вернуть деньги, которые выманили мошенники

Мошенники убедили пенсионерку, что с ее банковского счета пытались снять деньги для финансирования терроризма Фото: Ольга ЮШКОВА.

Жительница Томска обратилась за помощью в прокуратуру после того, как перевела аферистам крупную сумму денег. Осенью 2024 года пенсионерке в мессенджере пришло сообщение якобы от руководителя организации, в которой она раньше работала. Сообщалось, что ей продолжает начисляться заработная плата, в связи с чем скоро поступит звонок от сотрудника ФСБ. Мошенники убедили пенсионерку, что с ее банковского счета несколько раз пытались снять деньги для финансирования терроризма.

Ей рекомендовали все сбережения перевести на подконтрольные мошенникам счета. Горожанка отправила жуликам более 1,1 миллиона рублей.

В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве установлено, что накопления томички поступили на счета жителей Республики Дагестан и Московской области. В этой связи прокуратура направила в суд исковые заявления о взыскании с владельцев счетов неосновательного обогащения.

Иски сейчас находятся на рассмотрении в суде.

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