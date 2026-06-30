Томские санврачи не рекомендуют купаться в водоемах с птицами и водорослями

Птицы выбрасывают в воду личинки, вызывающие заболевание церкариозом Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Томский Роспотребнадзор перечислил признаки водоемов, в которых категорически не стоит купаться. Нельзя заходить в воду, если в ней находятся водоплавающие птицы. Они выбрасывают в воду личинки, вызывающие заболевание церкариозом. Отпугнуть должно большое количество водорослей возле берега, цветущая поверхность воды – показатель, что в водоеме есть условия для прикрепления паразитов.

Нельзя плавать там, где поблизости есть сельскохозяйственные угодья или свалка. С ливневыми стоками в водоем попадают возбудители кишечных инфекционных и паразитарных болезней. Еще один «красный флаг» — соседство водоемов с промышленными предприятиями и автомагистралями. После дождей в воду попадают загрязнения тяжелыми металлами.

В Томской области по-прежнему только три санкционированных места для купания – два в Стрежевом и одно в Томске на Семейкином острове.

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