Томские санврачи не рекомендуют купаться в водоемах с птицами и водорослями

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Томский Роспотребнадзор перечислил признаки водоемов, в которых категорически не стоит купаться. Нельзя заходить в воду, если в ней находятся водоплавающие птицы. Они выбрасывают в воду личинки, вызывающие заболевание церкариозом. Отпугнуть должно большое количество водорослей возле берега, цветущая поверхность воды – показатель, что в водоеме есть условия для прикрепления паразитов.
Нельзя плавать там, где поблизости есть сельскохозяйственные угодья или свалка. С ливневыми стоками в водоем попадают возбудители кишечных инфекционных и паразитарных болезней. Еще один «красный флаг» — соседство водоемов с промышленными предприятиями и автомагистралями. После дождей в воду попадают загрязнения тяжелыми металлами.
В Томской области по-прежнему только три санкционированных места для купания – два в Стрежевом и одно в Томске на Семейкином острове.
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