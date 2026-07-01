Теплый и солнечный день ожидается в Томске в первый день нового месяца Фото: Елена Белоусова.

Переменная облачность ожидается в Томской области в первый день июля. По информации синоптиков томского ЦГМС, в области в течение дня возможны местами кратковременные дожди, грозы, при грозах — сильные дожди, ливни, град.

Ветер западный 2-7 м/с, местами усиление до 12 м/с, при грозах порывы могут усилиться до 15-17 м/с.

Температура воздуха днем составит +25…+30 °C.

В Томске утром местами возможен небольшой дождь, гроза. Ветер западный 2-7 м/с, местами порывы будут достигать до 13 м/с.

Днем воздух прогреется до +25…+27°C.

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