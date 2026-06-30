Томич установил на машину бывшей жены GPS-трекеры

Бывший муж не хотел принимать факт новых отношений экс-супруги Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Ленинского района Томска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего горожанина. Его обвиняют по статье УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

По версии следствия, супруги какое-то время назад развелись, однако экс-муж не смирился с разводом и новыми отношениями бывшей жены. Ревнивец установил на автомобиль женщины купленные на маркетплейсе GPS-трекеры, чтобы отслеживать ее перемещения и действия.

В период следствия мужчина объяснил, что установил устройства не из интереса к личной жизни бывшей жены, а чтобы собрать и передать в органы опеки информацию о ненадлежащем исполнении ею родительских обязанностей по отношению к их общим детям. Ранее этот же мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за поджог автомобиля, принадлежащего бывшей жене.

Новое уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Томска для рассмотрения по существу.

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