Приставы выставили недостроенный дом в Северске на торги за долг 130 миллионов

Недостроенное здание по улице Ленинградской в Северске. Фото: ФССП России по Томской области

Недостроенное здание по улице Ленинградской, 36 в Северске передано на реализацию в счет погашения задолженности. Первоначальная продажная стоимость объекта составляет 432 миллиона 186 тысяч 200 рублей, а аукцион состоится шестого июля 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области.

Основанием для продажи послужило нарушение сроков исполнения обязательств по государственному контракту на строительство жилого дома. Суд постановил взыскать неустойку в пользу войсковой части войск национальной гвардии РФ, дислоцированной в Новосибирске. Общая сумма долга застройщика перед бюджетом превышает 130 миллионов рублей.

Арестованная недвижимость прошла процедуру независимой оценки и теперь выставлена на открытые торги. Организацией аукциона занимается Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Кемеровской и Томской областях. Информация о лоте размещена на официальном портале torgi.gov.ru, прием заявок завершен первого июля в 15:00 по московскому времени.

Площадь недостроенного объекта составляет 1004,2 квадратных метра. Покупатель получит право завершить строительство жилого дома в Северске с учетом всех градостроительных норм и требований. Подобные процедуры позволяют возвращать в экономический оборот замороженные активы и компенсировать убытки государственных заказчиков.

Реализация арестованного имущества через электронные торги обеспечивает прозрачность процедуры и максимальную конкуренцию среди потенциальных покупателей. Это способствует формированию справедливых рыночных цен и эффективному использованию земельных ресурсов в закрытом городе.

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