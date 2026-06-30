Томские спецслужбы наказали почти три десятка нарушителей режима гостайны

Часть этих эпизодов связана с незаконными попытками выезда за границу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Спецслужбы региона привлекли к административной и уголовной ответственности почти три десятка граждан и организаций за нарушение законодательства о государственной тайне. За полгода работы правоохранители уже добились вынесения обвинительного приговора по уголовной статье за разглашение секретных сведений. Об этом сообщили в томском управлении ФСБ.

В поле зрения правоохранителей попали как рядовые граждане, так и руководящий состав с целыми предприятиями. Протоколы об административных правонарушениях по статье 13.12 КоАП РФ составили на двенадцать физических лиц, десять должностных лиц и шесть юридических лиц. Часть этих эпизодов связана с незаконными попытками выезда за границу, а еще один случай закончился наказанием за фактическую утрату носителей секретной информации.

Для предотвращения будущих утечек и устранения угроз национальной безопасности сотрудники ведомства внесли восемьдесят два представления. Из них двадцать восемь документов напрямую касаются причин совершения административных правонарушений. Дополнительно спецслужбы объявили одно официальное предостережение о недопустимости действий, которые могут привести к совершению преступлений.

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