Колпашевец получил условный срок по статье 228 УК РФ за покупку закладки

За содеянное суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Колпашевский городской суд вынес приговор 45-летнему местному жителю, который признан виновным по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации за незаконное приобретение и хранение наркотического средства без цели сбыта. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Установлено, что в апреле 2026 года мужчина, являясь потребителем запрещенных веществ, через интернет приобрел у неустановленного лица 1,9 грамма синтетического наркотика, известного под названием «соль». Забрав запрещенное вещество из тайника-закладки, он незаконно хранил его при себе до момента обнаружения и изъятия сотрудниками полиции. Подсудимый полностью признал вину в содеянном.

С учетом позиции государственного обвинителя суд принял решение о конфискации мобильного телефона осужденного, который использовался для связи с продавцом и покупки наркотического средства. Устройство обращено в доход государства. Синтетические наркотики относятся к числу наиболее опасных запрещенных веществ, вызывающих стремительную зависимость и тяжелые последствия для здоровья.

Правоохранители продолжают выявлять факты незаконного оборота наркотиков на территории региона. Гражданам напоминают, что приобретение и хранение запрещенных веществ влечет серьезную уголовную ответственность, а использование интернет-каналов для связи с распространителями фиксируется оперативными службами и становится основанием для возбуждения уголовного дела.

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