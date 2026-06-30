Девять медалей привезли томские борцы с первенства России по грэпплингу

Томские спортсмены в Уфе. Фото: пресс-служба правительства Томской области

В Уфе завершились всероссийские соревнования по спортивной борьбе в дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг-ги», собравшие представителей 63 регионов страны. Томская область выставила конкурентоспособную команду, которая по итогам поединков завоевала девять наград разного достоинства.

Грэпплинг — относительно молодой, но стремительно набирающий популярность вид единоборств, в котором полностью запрещены удары. Победа достигается за счет бросков, переводов в партер, болевых и удушающих приемов, а также контроля соперника на ковре. Соревнования проходят в двух форматах: «ги» (в традиционном кимоно, позволяющем использовать захваты за одежду) и «ноу-ги» (без кимоно, где разрешены только захваты за тело). Такой арсенал технических действий требует от атлетов не только физической силы, но и тактического мышления, гибкости и выносливости.

В дисциплине «грэпплинг» золотые медали в своих весовых категориях завоевали Богдан Дмитриев и Родион Ясовеев. Серебряными призерами стали Ярослав Володин и Дарья Серазетдинова, а бронзовую награду взял Захар Матвеенко. В формате «грэпплинг-ги» Родион Ясовеев повторил свой успех и вновь поднялся на высшую ступень пьедестала. Дарья Серазетдинова стала второй, а Ярослав Володин вместе с Алексеем Шаховским замкнули тройку сильнейших.

Успешное выступление томских спортсменов на всероссийской арене подтверждает высокий уровень подготовки в региональных спортивных школах и клубах. Грэпплинг, сочетающий в себе элементы вольной борьбы, дзюдо и самбо, становится все более привлекательным для молодежи благодаря зрелищности и доступности — для занятий достаточно ковра и экипировки, что делает этот вид спорта массовым.

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