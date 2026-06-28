Вчера, 27 июня, центр Томска «кипел» эмоциями — тысячи горожан собрались не просто погулять, а зарядить друг друга энергией и идеями. В День молодежи Губернаторский квартал разделился на три «мира»: на интерактивных площадках наука и технологии соседствовали с историей и патриотизмом, а культура народов объединила всех в едином ритме праздника. Хедлайнером вечера стала музыкальная группа «Градусы». В объектив фотографа «Комсомольской правды — Томск» попали яркие кадры необычного выходного дня — показываем, как город отмечал праздник молодых.
Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП
Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что Стрежевой накрыл мощный ураган, из-за шторма падали деревья.
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