Хедлайнером торжества стала известная поп-рок-группа «Градусы». Фото: Валерия Чиркова

Вчера, 27 июня, центр Томска «кипел» эмоциями — тысячи горожан собрались не просто погулять, а зарядить друг друга энергией и идеями. В День молодежи Губернаторский квартал разделился на три «мира»: на интерактивных площадках наука и технологии соседствовали с историей и патриотизмом, а культура народов объединила всех в едином ритме праздника. Хедлайнером вечера стала музыкальная группа «Градусы». В объектив фотографа «Комсомольской правды — Томск» попали яркие кадры необычного выходного дня — показываем, как город отмечал праздник молодых.

Пасмурная погода не испугала юных томичей. Фото: Валерия Чиркова

Фото: Валерия Чиркова

Фото: Валерия Чиркова

Гости праздника находили себе занятия по душе. Фото: Валерия Чиркова

Гуляющие. Фото: Валерия Чиркова Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Валерия Чиркова

Фото: Валерия Чиркова

Фото: Валерия Чиркова

Колоритный танец. Фото: Валерия Чиркова

Фото: Валерия Чиркова

Фото: Валерия Чиркова

Фото: Валерия Чиркова

Любители музыки собрались у сцены. Фото: Валерия Чиркова

Фото: Валерия Чиркова

Спорт для активных томичей. Фото: Валерия Чиркова

Воинственная фотозона. Фото: Валерия Чиркова

Развлечения на празднике были разнообразными. Фото: Валерия Чиркова

Интерактивная площадка для желающих освоить навыки оказания первой медпомощи. Фото: Валерия Чиркова

Фото: Валерия Чиркова

Фото: Валерия Чиркова

Мастер-класс на набережной. Фото: Валерия Чиркова

Фото: Валерия Чиркова

Фото: Валерия Чиркова

Гуляющие. Фото: Валерия Чиркова

Фото: Валерия Чиркова

Многие подходили к реке, чтобы полюбоваться ее видами. Фото: Валерия Чиркова

Июньский пейзаж. Фото: Валерия Чиркова

Набережная Томи. Фото: Валерия Чиркова

Фото: Валерия Чиркова

Фото: Валерия Чиркова

Поклонники группы «Градусы» зарядились яркими эмоциями. Фото: Валерия Чиркова

Фото: Валерия Чиркова

Фото: Валерия Чиркова

Праздник оказался массовым, несмотря на хмурое небо. Фото: Валерия Чиркова

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что Стрежевой накрыл мощный ураган, из-за шторма падали деревья.

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