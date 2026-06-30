Томские животноводы отобрали 32 племенные коровы на Урале

Отобранный скот уже поместили на карантин, а его прибытие в Сибирь ожидается в конце июля Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Томские специалисты по племенному делу помогли местному фермеру отобрать 32 стельные нетели голштинской породы из сорока пяти предложенных голов. Поездка на профильные предприятия Уральского федерального округа позволила не только пополнить поголовье, но и изучить передовые технологии автоматизированного содержания скота. Об этом сообщили сегодня специалисты профильного ведомства.

В ходе визита на племенное предприятие томские животноводы оценивали экстерьер, состояние вымени и копыт, а также проверяли продуктивность животных. Критериями отбора стали удой, жирность и содержание белка.

«При отборе скота оцениваем экстерьер, телосложение, соответствие стандарту. Осматриваем состояние кожи, вымени, копыт, слизистых, проверяем отсутствие признаков болезней. Наша задача — сделать так, чтобы отобранные животные закрывали все потребности хозяйства», — отметила профконсультант Надежда Степанова.

Практический обмен опытом между регионами позволяет сибирским аграриям внедрять современные подходы в животноводство с учетом местных климатических и кормовых особенностей. Это способствует повышению продуктивности местных хозяйств и обеспечению региона качественной молочной продукцией.

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