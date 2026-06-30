Интенсивность осадков в Томске и районах области будет отличаться Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Прогноз погоды на среду, 1 июля, уточнили синоптики томского ЦГМС. Ожидается переменная облачность. Ветер западный 2-7 м/с, местами возможно усиление до 12 м/с, при грозах порывы будут достигать 15-17 м/с.

В области местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах — сильные дожди, ливни, град.

Температура воздуха в области ночью составит +13…+18 °C, днем воздух прогреется до +25…+30 градусов.

В Томске предстоящей ночью и утром 1 июля местами возможен небольшой дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит +15…+17 °C, днем +25…+27 градусов.

Синоптики также сообщили, что в период с 1 по 5 июля местами по области сохранится аномально жаркая погода с максимальной температурой воздуха +30°С и выше.

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