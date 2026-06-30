Тайны деревянного модерна и Верхней Елани раскроют на экскурсиях в Томске

Историческая застройка в центре Томска станет главной темой июльских прогулок. Фото: Томская академия активного долголетия

В историческом центре Томска стартует серия бесплатных исторических прогулок, приуроченных к летнему сезону. Местные краеведы и активные граждане старшего возраста приглашают всех желающих погрузиться в архитектуру и историю сибирской столицы.

Маршруты охватят знаковые локации губернии. Пешие прогулки запланированы на первое, второе, восьмое и двадцать второе июля. Участники узнают секреты деревянного зодчества, исследуют площадь трех имен и прогуляются по предместью Верхней Елани, где расположен женский монастырь.

Формат виртуальных путешествий пройдет в бизнес-центре на улице Советской. Тринадцатого и шестнадцатого июля гиды расскажут о площади Батенькова, Богородице-Алексеевском монастыре, храмах Воскресенской горы и улице Крылова. Инициатива реализуется в рамках национального проекта «Семья» и направлена на вовлечение старшего поколения в активную культурную жизнь региона.

Записаться на познавательные встречи можно через портал томскоедолголетие.рф или по телефонам 8 (3822) 479-513 и 8-991-391-58-62 в будние дни с девяти до двенадцати часов. Подобные мероприятия позволяют местным жителям и гостям региона глубже узнать наследие области и провести досуг с пользой для интеллекта.

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