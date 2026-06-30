Авиапожарные из девяти регионов России тушат лесные пожары в Томской области

Самолет-зондировщик вызывает искусственные осадки над томской тайгой. Фото: ФБУ «Авиалесоохрана»

За минувшие сутки спасатели полностью ликвидировали одиннадцать очагов возгорания, в том числе пять крупных в Александровском и Верхнекетском районах. Однако расслабляться рано: по состоянию на тридцатое июня в семи муниципалитетах продолжают полыхать двадцать восемь пожаров. Большая часть из них сосредоточена в Каргасокском и Кедровском округах. Об этом рассказали в федеральном ведомстве лесохраны.

Для противостояния стихии привлечены сотни специалистов и десятки единиц техники. Особую роль играет межрегиональное взаимодействие: на помощь томичам прибыли более двухсот семидесяти авиапожарных и наземных специалистов из Архангельской, Новосибирской, Омской, Мурманской, Кировской и Кемеровской областей, а также Хабаровского края, Хакасии и Пермского края. Такая координация позволяет эффективно локализовать сложные возгорания.

С воздуха обстановку мониторят летчики-наблюдатели. При наличии подходящих облаков используется самолет-зондировщик для вызова искусственных осадков, что существенно снижает интенсивность горения. Действующий с тринадцатого июня режим чрезвычайной ситуации в лесах строго регламентирует действия всех служб. За время его действия ликвидировано сто восемнадцать пожаров, большинство из которых возникли от ударов молний.

Ситуация находится на контроле региональных и федеральных служб. Жителей тайги и близлежащих населенных пунктов призывают строго соблюдать правила пожарной безопасности, так как любой непотушенный огонь или брошенный окурок в условиях сухой погоды может привести к новой масштабной трагедии. Нарушение особого противопожарного режима влечет за собой административные штрафы для граждан и должностных лиц, а в случае возникновения крупного очага возгорания — уголовную ответственность.

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