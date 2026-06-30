Томск накроет четырехдневная серия геомагнитных возмущений

Метеочувствительным томичам стоит приготовиться к возможным мигреням и скачкам давления Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С 30 июня по 3 июля 2026 года Томская область окажется в зоне умеренных геомагнитных возмущений. Долгосрочный прогноз для средних широт, включая точные томские координаты, составили сотрудники лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН совместно с Институтом солнечно-земной физики СО РАН.

Значение планетарного Kp-индекса на уровне 4,67 означает, что защитный купол Земли испытывает серьезное давление со стороны потоков солнечного ветра. Для сравнения: полноценный шторм уровня G1, способный вызывать сбои в энергосистемах, фиксируется при значении 5. Текущий 25-й цикл солнечной активности проходит фазу максимума, что провоцирует частые и затяжные серии возмущений на планете.

Колебания магнитного поля напрямую сказываются на работе техники и самочувствии граждан. В зоне риска находятся метеочувствительные томичи, особенно люди с сердечно-сосудистыми патологиями и хронической мигренью. Медики рекомендуют в этот период ежедневно контролировать артериальное давление, соблюдать питьевой режим и исключить изнуряющие физические нагрузки.

В технической сфере потоки заряженных частиц способны создавать кратковременные помехи в работе спутниковой навигации и УКВ-радиосвязи. При этом визуальные эффекты возмущений, такие как полярное сияние, останутся скрытыми от наземных наблюдателей из-за наступления сезона белых ночей в регионе.

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