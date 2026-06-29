ИНН для СБП и ограничения на кредиты: В Томской области с июля вступают в силу новые законы

Часть июльских законодательных нововведений затронут семьи с детьми Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В июле 2026 года вступает в силу целый ряд законодательных изменений, затрагивающих сферу кредитов, ипотеки, перевода денег. Наиболее значимые нововведения — в материале «КП-Томск».

ИНН

С 1 июля станет обязательным указывать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при переводах и платежах через Систему быстрых платежей (СБП). Предполагается, что ИНН станет дополнительным идентификатором, который поможет банкам выявлять дропов — подставных лиц, через которых мошенники выводят похищенные деньги. Для обычных россиян ничего не изменится.

Как и раньше, отправить деньги можно будет по номеру телефона через мобильное приложение банка. Финансовые организации будут самостоятельно обмениваться ИНН при операциях между собой.

КРЕДИТЫ

С 1 июля некоторым жителя страны станет сложнее получить кредит. Банк России вводит ограничения для тех, кто тратит значительную часть своего дохода на обслуживание долгов. При выдаче кредитов банки и микрофинансовые организации ориентируются на показатель долговой нагрузки клиента. С июля новый займ сложно будет получить тем, у кого на выплату кредитов уходит более половины заработка. Новые правила не означают полного запрета на выдачу кредитов, но вероятность одобрения для закредитованных заемщиков снизится.

ТАРИФЫ ЖКХ

1 июля индексации тарифов на ЖКУ не будет. В последние два года тарифы поднимали именно в летние месяцы. 2026 год стане исключением. Цены на воду, тепло, газ, электричество и вывоз мусора в июле не изменятся. Следующая индексация запланирована на 1 октября.

СЕМЕЙНАЯ ИПОТЕКА

С 1 июля 2026 года в России меняются условия семейной ипотеки. Минфин и Минстрой новые условия пока официально не презентовали. По некоторым данным, ставки по семейной ипотеке будут различаться в зависимости от количества детей в семье и региона покупки жилья:

Так, например, в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Московской и Ленинградской областях ставки составят двенадцать процентов для семей с одним ребенком, десять процентов — с двумя детьми, восемь процентов — с тремя, шесть процентов — с четырьмя и четыре процента — для семей с пятью и более детьми.

В остальных регионах ставки будут варьироваться в диапазоне от двух до десяти процентов.

Максимальная величина кредита тоже будет зависеть от числа детей.

Кроме того, с 1 июля могут существенно снизить размер компенсации банкам по семейной ипотеке. Предполагается, что из-за снижения компенсации доходность таких кредитов снизится для банков, а значит одобрение заявок ужесточится.

КОМПЕНСАЦИИ ЗА ЖКУ

С 1 июля компенсации за жилье и коммунальные услуги для льготников начнут считать раздельно и привязывать не к показаниям счетчиков, а к нормативам потребления. Расчет субсидий изменится кардинально.

Если воды, света или газа истрачено больше нормы, компенсация уменьшится: государство будет покрывать расход только в пределах норматива. Если израсходовано меньше нормы, компенсация может вырасти, потому что раньше ее считали от маленького фактического счета, а теперь — от более высокого норматива.

Аккуратные потребители выиграют, расточительные — проиграют.

КОМИССИЯ ПРИ ОПЛАТЕ УСЛУГ ЖКХ

Начиная с июля 2026 года, нуждающиеся в соцподдержке жители Томской области, освобождаются от комиссии при оплате услуг ЖКХ. Это коснется, в том числе, многодетных родителей, пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий.

Предполагается, что эта норма снизит финансовую нагрузку.

БАНКРОТСТВО

С июля упрощается процедура внесудебного банкротства. Жителей Томской области избавят от предоставления некоторых бумажных справок. Через систему межведомственного электронного взаимодействия у ФНС запросят данные о получении пенсии, у ФССП и СФР — о сроке выдачи исполнительного документа и его неисполнении, а у СФР — о получении пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.

ГОСПОШЛИНЫ

На этой неделе в стране изменится размер отдельных госпошлин. Так, за выдачу загранпаспорта нового поколения предстоит заплатить шесть тысяч рублей. Госпошлина за выдачу вида на жительство иностранцу составит шесть тысяч рублей, разрешение на работу иностранцу или прием в российское гражданство будет стоить 4200 рублей.

МОШЕННИКИ

С июля даже добровольно переведенные мошенникам деньги можно будет вернуть. Банки и платежные системы обяжут проверять подозрительные транзакции и приостанавливать явно мошеннические операции на два дня, даже если имеется согласие клиента. Деньги, переведенные на счета злоумышленников, которые находятся в специальной базе Банка России, будут возвращены.

ПЕНСИИ

С 1 июля российские пенсионеры, которым в июне исполнилось 80 лет, получат прибавку к пенсии. Фиксированная выплата к страховой пенсии автоматически увеличится в два раза — до 19 169,38 рубля. На аналогичную прибавку могут рассчитывать также пенсионеры, которым в июне была присвоена I группа инвалидности. Обращаться в Социальный фонд не нужно: перерасчет произведут автоматически.

НЕДВИЖИМОСТЬ ПО БИОМЕТРИИ

С 1 июля в Томской области появится новый способ регистрации недвижимости. Покупатели и продавцы смогут оформить сделку купли-продажи или дарения жилья дистанционно. Для этого потребуются усиленная квалифицированная электронная подпись, а также подтверждение личности через Единую биометрическую систему. Такой вариант актуален для случаев, когда продавец и покупатель находятся в разных городах или регионах, а также не могут лично присутствовать при подаче документов. Новый механизм станет лишь дополнительным вариантом оформления сделок с недвижимостью, а не заменой действующего порядка. Как и раньше, стороны смогут зарегистрировать переход права собственности через МФЦ, Росреестр или нотариуса.

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