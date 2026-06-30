В Томской области прошла масштабная проверка нарушителей ПДД

Рейды будут проводиться регулярно Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области прошел масштабный рейд по проверке водителей на предмет нарушений ПДД. В течение трех дней на дорогах области были задержаны 15 нетрезвых водителей, 35 автомобилей отправили на штрафстоянку. Об этом рассказали в региональном УМВД.

За управление машиной в состоянии опьянения гражданам грозит наказание по части 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающее штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.

Профилактическая операция под названием «Нетрезвый водитель» стартовала в конце июня и продлилась трое суток. Группы патрульных экипажей останавливали каждый автомобиль для осмотра водителей. В поле зрения стражей порядка попали 12 граждан, севших за руль в нетрезвом виде. Дополнительно трое участников дорожного движения попались на пьяном вождении повторно, что влечет за собой уже уголовную ответственность.

Рейды также выявили систематические проблемы с документами у участников дорожного движения. Инспекторы остановили 18 граждан, которые вообще не имели права садиться за руль, а также троих, ранее лишенных этого права. Всего на специализированную стоянку поместили 35 транспортных средств, на которых передвигались нарушители, до выяснения всех обстоятельств.

Массовые проверки на дорогах региональной столицы в очередной раз демонстрируют, что игнорирование правил дорожного движения создает прямую угрозу для жизни и здоровья самих автомобилистов, их пассажиров и пешеходов. Автоинспекторы призывают граждан отказываться от поездок в состоянии опьянения и передавать управление транспортным средством только трезвым водителям, чтобы избежать серьезных штрафов и уголовных дел.

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