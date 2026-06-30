Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 июня 2026 5:50

Пенсионерка из Северска отдала мошенникам деньги за несуществующую бытовку

Сумма ущерба составила более девяноста тысяч рублей
Елена Белоусова
Новая бытовка на садовый участок не приехала

Новая бытовка на садовый участок не приехала

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Новый случай мошенничества при покупке товаров онлайн зафиксирован в Томской области. По данным регионального УМВД, аферисты обманули пенсионерку из Северска. Женщина искала бытовку для садового участка, нашла подходящий вариант — строительную организацию из соседнего региона. Вместе с представителем компании выбрала бытовку, обсудила детали сделки и сроки доставки.

Далее продавец убедил пенсионерку отправить предоплату. Женщине выслали договор с печатями и реквизитами, она отправила продавцу 94 тысячи рублей. Оплаченный товар в закрытый город не привезли. Представители строительной организации перестали отвечать на звонки и сообщения.

Женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Угроза уголовной ответственности, инвестиции и покупка товаров: томичи рискуют быть обманутыми по старым схемам

Феодоровский крестный ход продолжает движение из Анжеро-Судженска в Томск

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru