Пенсионерка из Северска отдала мошенникам деньги за несуществующую бытовку

Новая бытовка на садовый участок не приехала Фото: Ольга ЮШКОВА.

Новый случай мошенничества при покупке товаров онлайн зафиксирован в Томской области. По данным регионального УМВД, аферисты обманули пенсионерку из Северска. Женщина искала бытовку для садового участка, нашла подходящий вариант — строительную организацию из соседнего региона. Вместе с представителем компании выбрала бытовку, обсудила детали сделки и сроки доставки.

Далее продавец убедил пенсионерку отправить предоплату. Женщине выслали договор с печатями и реквизитами, она отправила продавцу 94 тысячи рублей. Оплаченный товар в закрытый город не привезли. Представители строительной организации перестали отвечать на звонки и сообщения.

Женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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