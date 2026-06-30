Пенсионерка из Северска отдала мошенникам деньги за несуществующую бытовку

Фото: Ольга ЮШКОВА.
Новый случай мошенничества при покупке товаров онлайн зафиксирован в Томской области. По данным регионального УМВД, аферисты обманули пенсионерку из Северска. Женщина искала бытовку для садового участка, нашла подходящий вариант — строительную организацию из соседнего региона. Вместе с представителем компании выбрала бытовку, обсудила детали сделки и сроки доставки.
Далее продавец убедил пенсионерку отправить предоплату. Женщине выслали договор с печатями и реквизитами, она отправила продавцу 94 тысячи рублей. Оплаченный товар в закрытый город не привезли. Представители строительной организации перестали отвечать на звонки и сообщения.
Женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Угроза уголовной ответственности, инвестиции и покупка товаров: томичи рискуют быть обманутыми по старым схемам
Феодоровский крестный ход продолжает движение из Анжеро-Судженска в Томск
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru