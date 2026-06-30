В Томске открыли стелу к 215-летию войск правопорядка и десятилетию гвардейцев

В Томске открыт памятный знак в честь Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Фото: Росгвардия

В Томске состоялась церемония открытия новой стелы, приуроченная сразу к двум историческим датам: 215-летию формирования внутренних формирований и десятилетию создания современной гвардейской структуры. Мероприятие прошло в сквере воинов-интернационалистов, который теперь дополнен монументом, посвященным сотрудникам и ветеранам, стоявшим на страже закона. О важном событии рассказали в пресс-службе Росгвардии Томской области.

Отсчет истории внутренних войск в России ведется с 1811 года, когда император Александр I подписал указ о создании корпусов внутренней стражи. Спустя более двух веков, в 2016 году, на их базе было сформировано современное ведомство. Томская площадка стала новым местом памяти, объединяющим поколения защитников правопорядка.

В церемонии участвовали действующие сотрудники, ветераны службы и боевых действий, а также родственники погибших при исполнении долга. Особую роль в мероприятии сыграло участие духовенства: священнослужители провели торжественный молебен и освятили памятный знак, отдав дань памяти тем, кто не вернулся со службы.

Руководство территориального управления обратилось к собравшимся со словами признательности за верность присяге и сохранение исторических традиций. Отличившимся бойцам вручили ведомственные награды и погоны к очередным званиям. В память о погибших объявили минуту молчания, после чего участники возложили цветы к подножию монумента.

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