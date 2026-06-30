Проверку организовали из-за жалобы участника СВО в Томской области

Проверку организовали следственные органы Парабельского района Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Процессуальная проверка организована в Томской области по сообщению в социальных медиа о возможном нарушении прав участника специальной военной операции, сообщает следственное управление.

В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о фактах ограничения доступа к конкурентной среде и создания условий, затрудняющих развитие бизнеса предпринимателя в Парабельском районе.

По данному факту Парабельским межрайонным следственным отделом организовано проведение проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 Уголовного кодекса Российской Федерации — халатность.

В рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в медиапространстве, установлены причины и условия, способствовавшие произошедшему. По результатам будет принято процессуальное решение.

Законодательство Российской Федерации предусматривает ответственность должностных лиц за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, повлекшее нарушение прав граждан. Своевременное реагирование на обращения и сообщения в средствах массовой информации помогает защищать законные интересы участников специальной военной операции и предпринимателей.

Контроль за соблюдением прав граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сельских поселениях, способствует созданию благоприятных условий для развития малого бизнеса. Ответственное отношение должностных лиц к исполнению полномочий и бдительность жителей региона помогают выявлять и устранять нарушения в сфере поддержки участников СВО.

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