Суд отправил томича в колонию за кражи из магазинов

Кассы и оплата товаров жителя Томска не интересовали Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Томске вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 34-летнего местного жителя. Он признан виновным по двум статьям УК РФ: «Кража» и «Грабеж». В прокуратуре Томской области сообщили, что с февраля по апрель 2025 года горожанин заходил в магазины в областном центре и выносил без оплаты кофе, алкоголь, продукты, бытовые инструменты. Общая сумма ущерба составила около двадцати тысяч рублей.

Четыре раза томич беспрепятственно выносил содержимое магазинных полок, оставаясь незамеченным. Пятый эпизод вышел за рамки прежнего сценария: при попытке украсть несколько бутылок коньяка, его заметил сотрудник магазина. На требование вернуть товар мужчина не отреагировал и скрылся с похищенным.

Ранее житель областного центра неоднократно совершал аналогичные преступления и является рецидивистом. Вердикт суда — два года и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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