За последние выходные июня в Томске остановлено двенадцать нетрезвых водителей

Экипажи ДПС работали в разных районах города. Фото: Скриншот видео УМВД России по Томской областти

Томская Госавтоинспекция отчиталась об итогах профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель». Сплошные проверки водителей на наличие признаков опьянения прошли в областном центре с 26 по 28 июня. На дорогах города дежурили несколько групп экипажей ДПС.

Задержано двенадцать водителей, которые управляли автомобилями с признаками опьянения. Теперь им грозит административный штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. За повторное нетрезвое вождение задержаны трое водителей. Для данной категории правонарушителей предусмотрена уголовная ответственность.

Как выяснилось в ходе рейда, томичи без страха садятся за руль и выезжают в город без водительских прав.

Задержаны восемнадцать человек, которые не имеют водительских прав и еще трое томичей, лишенные такого права. На специализированную стоянку помещено 35 транспортных средства.

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