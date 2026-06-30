За последние выходные июня в Томске остановлено двенадцать нетрезвых водителей

Томская Госавтоинспекция отчиталась об итогах профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель». Сплошные проверки водителей на наличие признаков опьянения прошли в областном центре с 26 по 28 июня. На дорогах города дежурили несколько групп экипажей ДПС.
Задержано двенадцать водителей, которые управляли автомобилями с признаками опьянения. Теперь им грозит административный штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. За повторное нетрезвое вождение задержаны трое водителей. Для данной категории правонарушителей предусмотрена уголовная ответственность.
Как выяснилось в ходе рейда, томичи без страха садятся за руль и выезжают в город без водительских прав.
Задержаны восемнадцать человек, которые не имеют водительских прав и еще трое томичей, лишенные такого права. На специализированную стоянку помещено 35 транспортных средства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Томич установил на машину бывшей жены GPS-трекеры
Угроза уголовной ответственности, инвестиции и покупка товаров: томичи рискуют быть обманутыми по старым схемам
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru