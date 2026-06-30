Жителя Кузбасса обвинили в убийстве и изнасиловании двенадцатилетней девочки

По данным МВД, после убийства мужчина пытался сжечь тело девочки. Фото: Скриншот видео СУ СК России по Кемеровской области

СК России по Кемеровской области — Кузбассу предъявил обвинение 54-летнему жителю Кемерова в совершении тяжких преступлений. Мужчину обвиняют в изнасиловании и убийстве ребенка, сообщило издание «Сибдепо».

По версии следствия, 25 июня ранее судимый житель города изнасиловал двенадцатилетнюю девочку, а после убил ее. Продолжаются допросы свидетелей, назначены и проводятся судебные экспертизы, в том числе медицинская и молекулярно-генетическая.

Девочка ушла из дома и не вернулась 25 июня, 27 июня мать обратилась с заявлением в полицию о пропаже ребенка. 28 июня был задержан 54-летний местный житель. По данным МВД, после убийства он пытался сжечь тело девочки.

Известно, что мужчина освободился из мест лишения свободы в мае. Он был судим за убийство, разбой и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

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