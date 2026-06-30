Число пожаров в томских лесах сократилось

За прошедшие сутки в Томской области ликвидировано одиннадцать лесных пожаров Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром во вторник, 30 июня, на территории Томской области действуют 29 лесных пожаров, часть из них локализованы. В департаменте лесного хозяйства уточнили, что лес горит, в том числе, в Александровском, Бакчарском, Верхнекетском, Васюганском и Каргасокском районах.

Как и сутки назад, класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды — 2 (средняя пожарная опасность).

С начала пожароопасного сезона, с 17 апреля, в Томской области ликвидировано 190 лесных пожаров.

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