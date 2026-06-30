Суд в Томской области конфисковал автомобиль у водителя без прав

У нарушителя ПДД в Томской области конфискован автомобиль. По данным облпрокуратуры, 23-летнего мужчину в марте остановили на трассе Кожевниково – Старая Ювала за рулем ВАЗ-21074. Выяснилось, что водительских прав у мужчины нет. Также стало известно, что житель Кожевниковского района был лишен права управления транспортными средствами за нетрезвое вождение.
Суд за езду без прав назначил наказание в виде 320 часов обязательных работ, а также на два года лишил нарушителя права управления транспортными средствами. Автомобиль ВАЗ-21074 обращен в доход государства.
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