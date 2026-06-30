Две машины сгорели в поселке Новый Томской области

За сутки в регионе потушено восемь пожаров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жилой дом и надворные постройки горели в поселке Новый Первомайского района. По информации регионального управления МЧС, люди не пострадали, сгорели два легковых автомобиля. Общая площадь пожара составила 224 квадратных метра. Пламя тушили шесть огнеборцев МЧС России.

Причина возгорания пока не установлена.

За сутки в регионе потушено восемь пожаров.

В поселке Зональная станция Томского района от огня пострадали надворные постройки. Пожар на площади 50 квадратных метров ликвидировали десять огнеборцев МЧС

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