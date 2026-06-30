Феодоровский крестный ход продолжает движение из Анжеро-Судженска в Томск

От паломников требуется определенный уровень физической подготовки. Фото: Томская епархия РПЦ

Томская епархия РПЦ сообщила о начале движения Феодоровского крестного хода. Рано утром в понедельник, 29 июня, паломники после молебна в храме города Анжеро-Судженска, отправились крестным ходом в Томск. Пешком предстоит пройти порядка 160 километров, в том числе, через томские села Турунтаево, Семилужки, Корнилово.

Утром 30 июня богомольцы отправились в путь после ночевки в селе Улановка Яйского района Кемеровской области. До Томска остается пройти 93 километра.

В среду, 1 июля, у деревни Мазалово на границе с Томской областью верующих встретит митрополит Томский и Асиновский Ростислав. Во главе с митрополитом богомольцы пройдут до Турунтаево, где у храма Архангела Михаила будет совершен молебен. Закончится крестный ход у стен Богородице-Алексиевского монастыря, в Томске, где 5 июля под открытым небом будет совершена праздничная Божественная литургия.

Традиция проведения крестных ходов имеет глубокие исторические корни в православной культуре. Подобные мероприятия способствуют духовному единению верующих.

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