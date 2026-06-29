В Томской области нашли тело утонувшего в озере деревни Карбышево

Поисковые работы осложнялись закоряженным дном и нулевой видимостью под водой. Фото: ТОПСС

Спасатели извлекли тело мужчины со дна озера около деревни Карбышево. Спасатели-водолазы вели поисковые работы в течение получаса. Об этом сообщили в экстренной службе.

Группа из пяти человек прибыла на место в 09:00. Поиск осложнялся непростыми условиями: закоряженным дном и нулевой видимостью под водой. Несмотря на это, в 09:30 тело погибшего было обнаружено на глубине 1,5 метра и передано сотрудникам Следственного комитета.

Специалисты напоминают жителям о необходимости соблюдать меры безопасности при посещении водоемов, особенно в жаркую погоду: не купаться в незнакомых местах, не заплывать за буйки, не употреблять алкоголь перед купанием. Особую осторожность следует проявлять при купании в незнакомых местах. Как и в этом случае, дно может быть не предназначено для купания, а сам водоем может иметь опасные подводные течения.

Окончательные причины смерти будут определены путем судебно-медицинской экспертизы.

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