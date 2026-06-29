Приставы арестовали самосвал в Томской области прямо на дороге

Судебные приставы проводят арест имущества. Фото: ФССП России по Томской области

Судебные приставы арестовали самосвал «РАВ» в Александровском районе Томской области. Грузовой автомобиль попытались искусственно вывести из конкурсной массы. Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП по региону.

В рамках дела о банкротстве сервисной организации выяснилось, что компания продала грузовик, чтобы не отвечать данным имуществом по долговым обязательствам. Фактически машина продолжала использоваться в деятельности предприятия. Суд удовлетворил иск конкурсного управляющего о признании сделки недействительной, после чего приставы получили полномочия на арест транспортного средства.

По месту регистрации организации автомобиль отсутствовал. При выезде на предприятие сотрудники установили, что техника находится на месторождении, и потребовали её предъявления. Должнику разъяснили, что уклонение от исполнения судебного решения повлечет административную ответственность, а транспорт будет объявлен в розыск.

После оценки рисков руководство предприятия доставило самосвал с месторождения. Машину арестовали и оставили на ответственное хранение должнику, предупредив об уголовной ответственности по статье 312 Уголовного кодекса Российской Федерации за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу арестованного имущества.

Законодательство о несостоятельности предусматривает механизмы защиты имущественных интересов кредиторов, в том числе признание недействительными сделок, направленных на вывод активов. Своевременное выявление таких попыток и применение мер принудительного исполнения позволяют обеспечивать соблюдение прав участников процедур банкротства.

Контроль за исполнением судебных решений и взаимодействие с должниками способствуют эффективному взысканию задолженностей. Ответственное отношение к исполнению обязательств и соблюдение требований законодательства помогают избегать применения мер административной и уголовной ответственности.

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